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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. زوجة الممثل الألمانى ديتر ليزر تعلن وفاته منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت آنجى زوجة الممثل الألمانى ديتر ليزر مفاجأة لجمهوره وذلك بإعلانها وفاته قبل نحو شهرين وتحديدا يوم 29 فبراير الماضى، حيث كتبت الزوجة على صفحته الرسمية بالفيس بوك إنه توفى عن عمر 78 عاما.
وقام ببطولة الفيلم ديتر ليزر والذى يقوم بدور الطبيب المهووس وأشلى ويليامز وأشلين ياننى، والفيلم من تأليف وإخراج توم سيكس، يذكر أن كاتب الفيلم حصل على جائزة أحسن سيناريو عام 2009 فى مهرجان "أوستن" للأفلام السينمائية.
ديتر ليزر
ديتر ليزر
ديتر ليزر
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