شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. زوجة الممثل الألمانى ديتر ليزر تعلن وفاته منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت آنجى زوجة الممثل الألمانى ديتر ليزر مفاجأة لجمهوره وذلك بإعلانها وفاته قبل نحو شهرين وتحديدا يوم 29 فبراير الماضى، حيث كتبت الزوجة على صفحته الرسمية بالفيس بوك إنه توفى عن عمر 78 عاما.

ديتر واحد من أهم الممثلين فى أوروبا وعرف فى هوليود من خلال فيلم The Human Centipede الذى تدور أحداثه فى إطار الرعب والإثارة حول فتاتين تجمعهما علاقة صداقة وطيدة قررا الذهاب إلى رحلة للتنزه فى أحد الشواطئ وأثناء ذهابهما لهذا المكان تتعطل السيارة أمام أحد المنازل المهجورة فيضطران للنزول من سيارتهما للاستنجاد بأهل المنزل الذى يسكنه رجل يعمل طبيبا، لكنهما تفاجآ بأفعاله المرعبة، حيث يقوم بعمل تجارب علمية غريبة على الإنسان من خلال عمليات غير قانونية وتقع الفتاتان فريسة لهذا الطبيب المجنون وتتوالى الأحداث.

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وقام ببطولة الفيلم ديتر ليزر والذى يقوم بدور الطبيب المهووس وأشلى ويليامز وأشلين ياننى، والفيلم من تأليف وإخراج توم سيكس، يذكر أن كاتب الفيلم حصل على جائزة أحسن سيناريو عام 2009 فى مهرجان "أوستن" للأفلام السينمائية.