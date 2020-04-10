شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. السيد راضى ممثلا فى "الهجان" ومخرجا لـ"البرنسيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من خلال استضافته فى عدة برامج مختلفة يكشف الفنان الراحل السيد راضى الذى نال الكثير من الألقاب جوانب كثيرة من شخصيته الفنية والإنسانية، ومن تلك البرامج برنامج "تاكسى السهرة" مع المذيعة آمال المغربى الذى يكشف خلاله، الفنان الذى تحل ذكرى وفاته اليوم، عن دوره فى فيلم "اغتيال" حينما قدم شخصية "الأسطى شيحة" وإعجابه بهذا الدور الإنسانى الذى يختلف عن أدوار قدمها فى السينما واتسمت بالتعقيد والتركيب.

كما تستضيفه المذيعة والفنانة صفاء أبو السعود فى برنامجها الشهير "ساعة صفا" ليتحدث عن مشواره بالكامل ولمحات كثيرة من حياته الإنسانية والفنية والشخصيات التي قدمها والمناصب التى تولاها والألقاب التى نالها مثل "عمدة الفنانين" و"أنطونيو السينما المصرية" وغيرها من الألقاب.

كما أنه من أشهر الفنانين الذين جسدوا دور الإسرائيلى من خلال عدة أعمال منها مسلسل "رأفت الهجان" فى مشهد عبقرى يبدع فيه كما جسد نفس الشخصية، لكن بمناظير ورؤى مختلفة فى أفلام سينمائية.

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والفنان الراحل السيد راضى كان رئيس اتحاد الفنانين العرب، وقام بتأسيس المسرح الليبى بمدينة بنى غازى، كما ساهم فى تأسيس مسرح الطفل فى فلسطين، وفي تونس، أخرج أكثر من 25 عملا مسرحيا، وأسس راضي أيضا مسرح الطفل في مصر عام 1983، وحصل على لقب فنان قدير بقرار رئيس الوزراء عام 1985.

وقدم من الأعمال المسرحية من أهم المسرحيات التي أخرجها: "البرنسيسة"، "دلع الهوانم"، "زواج مستر سلامة"، "مهرجان الحرامية"، "انتهى الدرس يا غبى"، "الصعايدة وصلوا"، "سوق الحلاوة"، "حالة طوارئ"، "الدكتور زعتر"، "الدخول بالملابس الرسمية"، "خد الفلوس وإجرى"، "100 مساء" كما أخرج العديد من مسرحيات الطفل منها "السيرك"، "مصنع الشيكولاته"، و"الأمير الصغير".

كما أقام مهرجان موليير المسرحي وأخرج فيه عدة أعمال له منها "البخيل"، "طيب رغم أنفه" و"مريض الوهم"، كما قام السيد راضي بتأسيس فرقته المسرحية "الكوميدي شو" عام 1976 وقدم فيها الكثير من أعماله الاستعراضية الشهيرة.



السيد راضي عمدة الفنانين

شارك السيد راضي بالتمثيل في العديد من الأفلام السينمائية منها "أبناء الصمت"، "صراع الأحفاد"، "الإنس والجن"، "العبيط"، "فتاة المافيا"، "اغتيال"، "أمهات في المنفى"، كما شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها "الف ليلة وليلة"، "رأفت الهجان"، "الحصان الأسود"، "سلطان الغرام"، و"لا إله إلا الله"، "السيرة الهلالية" ومسلسل "الخطاب الطائر" للتلفزيون الليبي.

وقد عمل راضي خلال توليه لاتحاد النقابات الفنية على الارتقاء بقيمة الفن والفنان المصري والاهتمام بعلاج الفنانين في الخارج على نفقة الدولة وتوقيع البروتوكولات مع النقابات الفنية العربية.