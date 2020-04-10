شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس ناعيا والدة وليد سعد: ربنا يرحمها ويصبر قلوبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المنتج الموسيقى نصر محروس، والدة المحلن وليد سعد، والتى توفيت صباح اليوم، حيث أعلن سعد عبر حساباته على السوشيال ميديا وفاتها صباح اليوم، حيث قال نصر محروس، "توفيت إلى رحمة الله والدة الصديق والأخ الغالى الفنان وليد سعد.. ربنا يرحمها ويصبر قلوبكم على فراقها ويفتحلها أبواب الجنة".



نصر محروس ينعى والدة وليد سعد

وشيع جثمان الراحلة صباح اليوم بمسجد الفردوس بالإسماعيلية، حيث أعلن وليد سعد أن العزاء سيكون فى مدافن الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب انتشار فيروس.

يذكر أن آخر أعمال وليد سعد أغنيه بتوحشيني لفضل شاكر وهي من كلمات أحمد إبراهيم، وقدم العديد من الأعمال الغنائية مع عمرو دياب، ومحمد منير، ومحمد فؤاد، وتامر حسنى، وإليسا وشيرين، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأصالة، وراغب علامة، وفضل شاكر، والعشرات من المطربين فى الوطن العربى.

بدأ مشواره مع الاحتراف عام 1994 بأول أغنيه من ألحانه و التي أثارت ضجه في ذلك الوقت و هى "أول حبيب" للمطرب إبراهيم عبد القادر ، ثم أغنية "أوعدك" للمطرب أحمد جوهر، أعقبها بأغنية "يا رامينى في الغرام" لـ"هشام عباس"، بعدها توالت أعماله الناجحة مع جميع نجوم مصر و الوطن العربى، لتصل حتى الآن إلى ما يزيد عن 2700 أغنية.