الفنان محمد مهران يرزق بمولوده الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزق الفنان المصري محمد مهران بمولوده الأول من زوجته المخرجة مي عبدالحافظ.

الفنان المصري أعلن هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ونشر صورة تجمعه بزوجته أثناء فترة حملها.

مهران كشف أنه أطلق على مولوده اسم “زين”، حيث كتب: “أن تحب دون أن يفعل.. أن تعطي ولا تنتظر.. أن تكون أب.. اللهم لك الحمد رزقتني بابني “زين محمد مهران “.. اللهم اجعلني اب صالح له واحفظ امه له”.

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وكن الفنان الشاب محمد مهران قد احتفل بزفافه على المخرجة مي عبدالحافظ، في شهر يونيو الماضي، وقد حضره عدد من النجوم وكان من بينهم خالد الصاوي وزوجته، وفاء عامر، سيد رجب، ماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، دنيا عبدالعزيز ومحمود حجازي.

والكاتب محمد الغيطي وابنته مي ومحمد لطفي ومصطفى قمر ومدحت صالح والمخرج خيري بشارة وأحمد صيام ونجوم الشباب خالد أنور وهند عبد الحليم وأحمد خالد صالح وهنادي مهنى، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان محمد لطفي، وصفاء الطوخي، وغيرهم.

وشارك محمد مهران، متابعيه بصور برفقة زوجته المخرجة مي عبدالحافظ، من شهر العسل من جزيرة بالي، التي يقضيان فيها شهر العسل، وقد اختارا إطلالة قريبة للهنود وذلك بسبب الوشاح الذي لف به وسطه هو وزوجته وقام بتقليد حركات الهنود بأيديهما، وعلق على الصور قائلًا: «لا تدع سلوك الآخرين يدمر سلامك الداخلي».