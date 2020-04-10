وفاة المطربة الأمريكية شينا روجرز عن عمر 25 عاما

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفيت مغنية الراب وعارضة الأزياء الأمريكية الشابة شينا روجرز العروفة باسم شاينا، عن عمر ناهز الـ25 عاما، وذلك بحسب عدد كبير من المواقع الفينة.

المطربة العالمية الراحلة اسمها الحقيقى شينا روجرز، وجدت ميته بمنزلها فى فيلادلفيا، وهو ما كشفه مدير أعمالها جون ميللر لموقع “بيبول”، وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وبحسب مواقع فنية عالمية أصدرت عائلة شينا بيانا تؤكد فيه أن النجمة الشابة الراحلة كانت محبوبة للغاية وستفتقدها العائلة بشدة.

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وكانت شينا روجرز، قد بدأت حياتها كعارضة أزياء، وذلك بالتوقيع مع Ford Models عندما كانت فى الرابعة عشرة من عمرها، وبعد عدة سنوات تطرقت لعالم الموسيقى والغناء وأطلقت أول أغانيها الـ“SINGLE” فى أوائل العشرينيات من عمرها.

النجمة العالمية، حققت نجاحا كبيرا وسريعا عبر الإنترنت من خلال أغنية Selfie التى أطلقتها فى عام 2013، كذلك حققت نجاح كبيرا من خلال أغنيتها Glen Coco التى أطلقتها فى عام 2014.

والجدير بالذكر أن مغنية الراب الشابة، قد عانت من إدمان المخدرات، وتمكنت من التغلب عليه، حتى أن وفاة والدتها جاءت بعد عام من الانتهاء من إعادة التأهيل، لم يجعلها تنتكس وحاولت ألا تدع هذه المأساة الشخصية تعيدها إلى الطريق المظلم في المخدرات مرة أخرى، وفقا لتصريحاتها إلى Pitchfork في عام 2018.