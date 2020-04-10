محمد هنيدي في «لوك» صادم بعد الحظر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستمر الفنان المصري محمد هنيدي في مداعبة محبيه ومتابعيه بصور وتعليقات ساخرة من فترة الحجر المنزلي وقرار حظر التجول الذي فرضه مجلس الوزراء المصري ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وذلك محاولة منه لتخفيف حدة تأثير أزمة كورونا على الفانز.

هنيدي نشر صورة طريفة، سخر فيها من شكله قبل وبعد الحظر، حيث ظهر في فترة ما قبل تطبيق الحظر، في كامل شبابه، بصورة تم تعديلها ليظهر الفنان الشاب أكثر حيوية، بينما بدا في صورته بعد الظهر بـ«لوك» صادم، حيث تحول لرجل عجوز بشعر أبيض طويل، وعلامات العجز تغزو ملامح وجهه بشكل كبير.

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يُذكر أن مسلسل “أرض النفاق” كان آخر أعمال هنيدي الدرامية، حيث شارك في بطولته أمام هنا شيحة ودلال عبدالعزيز وسامي مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإخراج ماندو العدل.

وكانت آخر أعمال محمد هنيدي، السينمائية فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” الذي طرحه في عيد الفطر ‏‏2017 ‏وشارك فيه مع درة، ‏وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ‏شريف ‏إسماعيل‎.‎

من ناحية أخرى، كشف محمد هنيدي عن مصير الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» بعد أنتشار أنباء عن التجهيز له، وقال: «عرضت الفكرة على المؤلف مدحت العدل لكنه طلب التروي وعدم الاستعجال، لأن الموضوع ليس سهلا، خصوصا أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وما زال يتذكره الجمهور بشكل جيد».