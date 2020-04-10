ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة.. شاهد قوة الشبه بينهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قد تراجعت عن قرارها بعدم تسليط الأضواء على نجليها، وعدم نشر صور واضحة لهما، وفاجأت متابعيها بنشر صورة جديدة تجمعها بابنتها الشابة «ياسمين» لأول مرة، كشفت بها عن ملامحها كاملة.

ياسمين لم تعلق بأي كلمة على الصورة، في الوقت الذي انهال فيه متابعوها بالتعليقات التي غازلوا فيها ياسمين الصغيرة، معربين عن اعجابهم بجمال ملامحها، كما أكد أغلبهم على قوة الشبه بين الفنانة وابنتها، متوقعين أن تصبح نسخة عنها كلما تقدم عمرها.

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يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز انجبت «ياسمين»، و«سيف الدين» من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي أعلنت انفصالها عنه 2018، بعد زواج دام لـ17 عاماً، إلا أن الفنانة اعلنت عن ارتباطها عاطفياً بالفنان المصري أحمد العوضي شهر مارس الماضي، بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز علناً على خليفة هذه العلاقة

وفي أول رد فعل لها على هجوم شقيقها عليها، أعلنت ياسمين حبها للفنان أحمد العوضي، حيث نشرت صورة جمعتها بالعوضي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”،وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “بحبك يا أحمد”، وهي نفس اللقطة التي أعاد العوضي نشرها، معلقاً عليها: «بحبك يا ياسمين».

من ناحية أخرى، تشارك ياسمين عبدالعزيز في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ونحب تاني ليه» الذي تشارك في بطولته أمام شريف منير وكريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وغيرهم.