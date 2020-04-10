وفاة والدة الفنانة اللبنانية رولا شامية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة اللبنانية رولا شامية حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها، وقد نعت الممثلة الراحلة، وطلبت من محبيها أن يصلوا لراحة نفسها بمنازلهم حفاظاً على حياتهم، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

رولا اعلنت خبر والدتها بتدوينة عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث كتبت: «بمزيد من الحزن و الأسى انعي اليكم وفاة والداتي، واطلب منكم حفاظاً على سلامكتم في ظل الاوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم».

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الفنانة التي فقدت والدها منذ عامين لم تتمكن من التواجد إلى جانب والدتها في لحظاتها الأخيرة، حيث تعيش الراحلة في مصر مع إحدى بناتها، وقج توفت هناك، ومن المنتظر أن يتم دفن جثمانها هناك أيضاً، نظراً لتوقف حركة الطيران في لبنان ومصر، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

فانز ومتابعو الفنانة وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني حرصوا على تقديم التعازي للفنانة، متمنيين لها ولأسرتها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

على الجانب المهني، بدأت رولا مسيرتها المهنية من خلال البرامج الكوميدية على شاشة قناة المستقبل اللبنانية مع عادل كرم، ونعيم حلاوي، ثم انطلقت في عالم التمثيل، وقدمت عدة مسلسلات درامية، ومن أبرز أعمالها؛ «خدنا بحلمك»، «أبو رياض مين قدو»، «نجوم عالطريق»، وغيرهم.