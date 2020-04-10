مايا دياب: في ناس يا ريت ما بيطلعوا لايف.. وهكذا اهتم بجمالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعاني الوسط الفني حالة من الركود نتيجة انعكاس الأزمة الصحية التي يشهدها لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما انعكس سلبا على الأعمال الفنية فتوقف تصوير العديد من المسلسلات الدرامية، فضلا عن إلغاء كل الحفلات الفنية.

وهذا ما جعل عددا من النجوم يضطرون للجوء الى صفحاتهم الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على حجرهم المنزلي فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي يلجأون اليها لمنع انتقال عدوى الفيروس إليهم.

من جهتها، تحرص النجمة مايا دياب على اتباع بعض الإجراءات الوقائية لحماية نفسها من فيروس كورونا المستجد والذي يفتك بعدد لا يستهان به من المواطنين، فقد نشرت فيديو طريفا على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام ظهرت وهي ترش "بخاخ" على أصدقائها، وعلقت قائلة: "يوميات كورونا ..أكيد كارل وميشال ما رح يصرلن شي من هلق لـ 50 سنة ..إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية".

واللافت، أن النجمة مايا دياب سعت لتحويل حالة الرعب والخوف الذي تسيطر على الناس هذه الفترة، الى حملة توعوية وتثقيفية من خلال إطلاق برنامج جديد تبثه عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام ، إذ اختارت عنوانا مميزا "Side Talks With Maya" وهو فكرة ابنتها "كاي" التي ظهرت معها في الـStories على إنستغرام.

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ويبث البرنامج يوميا في مدة لا تتخطى الـ 30 دقيقة حيث تستضيف عددا من الشخصيات التي تحكي عن تجربتها بالحجر المنزلي، فضلا عن استقبال اختصاصيين يقدمون نصائح توعوية تفيد الرأي العام.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن مبادرة النجمة مايا دياب جاءت متميزة بأبعاد إنسانية، إذ اعتبرت أنها جزء من واجبها الفني والأخلاقي تجاه الناس، ما يؤكد ان هذه الخطوة تستحق الثناء بخاصة أنها كانت من اوائل النجوم الذي اتخذوا موقفا للوقوف إلى جانب متابعيهم للتخفيف من الخوف الذي يشعرون به هذه الفترة، ومساعدتهم على تخطي هذه المرحلة.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع النجمة مايا دياب إذ تحدثت عن كيفية تمضية وقتها في الحجر المنزلي والاهتمام بجمالها.