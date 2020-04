شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الميزانية الكبيرة.. مارتن سكورسيزى قد يحول إنتاج فيلمه الجديد لنتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعيشها العالم حاليا يفكر المخرج مارتن سكورسيزى فى تحويل فيلمه المقبل Killers of the Flower Moon، من الشركة التى كانت ستتولى إنتاجه إلى "نتفليكس"، على نفس نهج فيلم "الأيرلندى".

وذكر موقع "إندبندت" أن شركة Paramount التى كان من المقرر أن تتولى إنتاج الفيلم، ترى أن ميزانيته ضخمة للغاية، حيث يكلف الفيلم ما يقرب من 200 مليون دولار، وهو ما جعل العديد من الأنباء تشير إلى سكورييزى يغازل نتقليكس.



سكورسيزى وليوناردو دى كابيرو

الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو، وروبرت دى نيرو، وهو مقتبس من فيلم الجريمة الحقيقية لديفيد جران ويوثق سلسلة جرائم القتل التى ابتليت بها قبيلة أوسيدج الهندية فى أوكلاهوما خلال عشرينيات القرن العشرين بعد العثور على النفط على أرضهم.

وتفيد صحيفة وول ستريت جورنال أن مسئولى شركة باراماونت غير متأكدين مما إذا كانوا يريدون دفع المبلغ بالكامل فى هذا الفيلم

Advertisements

ويضيف التقرير أن الاستوديو مفتوح لصفقة تسمح لهم بإخراج الفيلم بالشراكة مع آخر، ويقال أن سكورسيزي يناقش أيضًا الصفقات مع شركات مثل Universal و MGM.

وفي يوليو 2019 أفيد أن روبرت دي نيرو قد وقع أيضًا مع سكورسيزى، ليكون بجانب ليو ناردو دى كابريو.

ويسجل فيلم Killers of the Flower Moon التعاون السادس بين سكورسيزي ودي كابريو فى غضون 17 عامًا بعد عصابات نيويورك و The Aviator و The Departed و Shutter Island و The Wolf of Wall Street.

وكان سكورسيزى، قد دخل ضمن ترشيحات جوائز الأوسكار لفئة أفضل مخرج عن فيلمه الأخير "الأيرلندى"، الذى جمع فيه كل من روبرت دينيرو، وآلباتشينو، وحاز على إشادات كبيرة من النقاد وكذلك الجمهور.