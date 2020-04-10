شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء نادر لعمر الشريف فى روما يتحدث عن "سقوط الإمبراطورية الرومانية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في لقاء نادر للنجم العالمي عمر الشريف الذي يمر اليوم ذكرى ميلاده تحدث في روما عن تفاصيل فيلمه " سقوط الإمبراطورية الرومانية " والذي شاركه في بطولته كل من صوفيا لورين وجيمس مايسون وستيفن بويد .

عمر الشريف خلال اللقاء الذي أجراه معه مذيع إيطالي في روما تحدث بالإنجليزية عن دوره قائلا : العب دور ملك أرمينيا المتزوج من صوفيا لورين ولأسباب سياسية لا تحبه صوفيا لورين وتحب ستيفن بويد وعمر الشريف يغير بشدة عليها في الفيلم ويقول عمر الشريف للمذيع أنه غيور أيضا عليها خارج الفيلم لانها فتاة رائعة .

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ويستمر اللقاء النادر الذي اجراه معه المذيع امام الاثار في إيطاليا وفي روما بالتحديد ويحكي عمر الشريف عن خوفه من لقاء صوفيا لورين وبقية الممثلين العظام معه في الفيلم ويكشف عن كواليس كثيرة في الفيلم مع صوفيا لورين وبقية النجوم .

عمر الشريف فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم دكتور زيفاجو، وفاز بجائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، فضلا عن جائزة جولدن جلوب للنجم الصاعد التي تشاركها مع كل من: تيرينس ستامب، وكير دولا، وبيتر أوتول.

وفي عام 1962 رُشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد، ولكنه لم يفوز بها، وذلك لدوره في فيلم لورنس العرب، وفي العام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديرا لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية، وحاز أيضا في نفس العام علي جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السيد إبراهيم وأزهار القرآن لفرانسوا دوبيرون، كما حصل علي جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.