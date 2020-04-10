شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: "بصور مسلسلى بالكمامة ومعانا فريق طبى لقياس درجات الحرارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مسلسله "الفتوة" بعدما تأكد من عرضه في شهر رمضان المقبل، وطرحت الجهة المنتجة البرومو الدعائى الأول للعمل على شاشة الحياة الفضائية.

وتحدث ياسر جلال في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج عن الصعوبات التي يواجهها هو وفريق عمل المسلسل في التصوير مع أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الوقائية التي تتبعها شركة الإنتاج، وقال: لدينا فريق طبى كامل لقياس درجات الحرارة لجميع العاملين في المسلسل وتطهير أماكن التصوير بشكل دائم ومستمر، ومتواجدة طبيبة باستمرار، وتعبانين من ضغط الشغل، وملتزمين بالتعليمات التي أكدت عليها وزارة الصحة بتقليل المجاميع والبعد بمسافة بيننا وبين بعض من غير أي تأثير على المشاهد التي يتم تصويرها".

وتابع أن المسلسل مثل الحدوته يحكي عن حكاية شخص بحي الجمالية في هذه الفترة، دون تحديد الزمن، البطل هو دراما المسلسل ونحن لا نوثق أحداث حقيقية، والحقبة الزمنية لها سحرها وجمالها.

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وأكد ياسر جلال أن المسلسل وفكرة الفتوة بعيدة ومختلفة تماماً عما قدمه الكاتب الكبير نجيب محفوظ، موضحا أنه كان مرجعا لهم استطاعوا من خلال كتاباته تحديد مناخ القصة، لكن المسسل مختلف تماما، وسكر جميع النجوم المشاركين في المسلسل مى عمر وأحمد صلاح حسنى.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.