شكرا لقرائتكم خبر عن "ست بيت" فى العزل.. ميريام فارس تصنع كحك ومعمول العيد بنفسها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، العنان لـ"ست البيت" بداخلها لتقف فى المطبخ وتعمل على تحضير الكعك بمناسبة أعياد الربيع، وشاركت ميريام، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ظهرت وهى تعمل على تحضير الكعك بنفسها داخل المطبخ.

وجاءت هذه الفيديوهات بعدما قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتحضير الكعك والمعمول استعدادًا لعيد شم النسيم، ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، الخميس، أثناء استعدادها بارتداء "القفازات" لتحضير الكعك، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد.. خليك بالبيت.. الحجر الصحى".





ويأتى هذا بعدما قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تحدى جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استعدت ، السبت الماضى، للاحتفال بأحد السعف "أحد الشعانين"، الذى وافق الأحد الماضى، وفقا للكنيسة اللبنانية، والغربية، وبدأت ميريام فى الاحتفال والاستعداد له فى منزلها عن طريق جدل سعف النخيل.

ونشرت ميريام صورة لها - آنذاك - وهى تمسك شمعة بيديها، عبر حسابها الرسمى بتويتر ويظهر فى الصورة، "سعف النخيل" وعلقت عليها:"ما فى أجمل من إنو زيّن شمعة جايدن يإيدي، تحضيرات عيد الشعنينة".





وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه للحد من انتشار فيروس كورونا، وشاركت ميريام جمهورها بمقطع فيديو طريف وهى تخبز فى المطبخ مع نجلها جايدن و يعدون البسكويت، كما شاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهى تمارس الرياضة فى المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحى غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

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فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.









وكانت ميريام فارس قد أحيت حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير الماضى، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية والأجنبية، وضمت فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت بشكل كبير للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها ، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.















