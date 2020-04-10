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فى عيد ميلادها.. حكاية 5 دول عربية بحياة الفنانة صبا مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة صبا مبارك، والتي تعد إحدى فنانات الوطن العربى التي استطاعت ان تثبت تواجدها في السينما والدراما المصرية من خلال العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية، ورغم أن بدايتها في مجال التمثيل كان عام 1998، الا أن اسمها لمع عندما بدأت العمل في الدراما المصرية، وما يميزها أيضا هي أناقتها ودلالها التي تظهر بهما دائما كما يلاحظه الكثير على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائية المختلفة.

 

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ترتبط الفنانة صبا مبارك بـ 5 دول عربية في حياتها منذ نشأتها حتى الوقت الحالي ويربطها بهما علاقة قوية جدا، حيث ان والدها أردنى الجنسية، ووالدتها من دولة فلسطين وهى الفنانة التشكيلية حنان الأغا، ولكنها ولدت داخل المملكة العربية .

 

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كما أن الفنانة صبا مبارك تزوجت من المخرج التونسي شوقى الماجرى، وأسفرت هذه الزيجة قبل الانفصال عن طفلها الوحيد "عمار" والذى يحمل جنسية والده، ليس ذلك فقط فهى أيضا ترتبط بجمهورية مصر العربية ارتباطا شديدا لما كان لها الفضل في الأضواء والشهرة الواسعة التي حققتها من خلال السينما والدراما المصرية في الوطن العربى.

 

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قدمت الفنانة صبا مبارك أول اعمالها في مصر عام 2010 من خلال دورها في فيلم "بنتين من مصر"، كما استطاعت أن تضع بصمة قوية من خلال تجسيدها العديد من الأدوار المختلفة في الدراما المصرية منها، حكايات بنات في أجزائه الثلاثة، شربات لوز، آسيا، موجة حارة، خلف الله، حق ميت، العهد، طايع، عبور.

 

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