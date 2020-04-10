شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: القطاع السياسى والمصرفى شركاء فى محاولة السطو على أموال المودعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم اللبنانى راغب علامة، أن القطاع السياسى والقطاع المصرفى فى لبنان، شركاء فى جريمة محاولة السطو على أموال المودعين، وأن القضاء حتى الآن عاجز عن التدخل، متسائلا: "من يموّل الصرافين لذبح الناس وتجويعهم وتدهور الأحوال؟".

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "القطاع السياسى والقطاع المصرفى هم شركاء فى جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل!! ما هو سر التستّر عن المرتكبين؟؟ من المسؤول عن غلاء الأسعار الخيالى الناتج عن حجز أموال التجار؟ من يموّل الصرافين لذبح الناس وتجويعهم وتدهور الأحوال!! مجرمون".





وطرح النجم اللبنانى راغب علامة، مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان"انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، وهى من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

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وكان راغب علام، أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

وقال علامة ف تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر:"الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف، طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحى الحضارى تستحق كل التقدير والاحترام، براڤو براڤو".

يشار إلى أن الفنان اللبنانى راغب علامة، قدم عدة نصائح لمتابعيه عبر تويتر، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، والبقاء على مسافة آمنة من أى شخص يعانى من أعراض مرضية، قائلاً: "بالوعى بنواجه كورونا" ، قائلاًُ: "بالوعى بنواجه كورونا بالوقاية فينا ننتصر على هذا فيروس الخطير أكيد فينا، بالمحافظة على نظافتنا وغسل اليدين بالماء والصابون، البقاء على مسافة آمنة من أى شخص يعانى من أعراض مرضية، تجنّب الأماكن المغلقة و المكتظة، عدم لمس أزرار المصاعد، مسكات الأبواب والتعقيم الدائم".