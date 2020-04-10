خاص| مها نصار شقيقة هشام عشماي في "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة مها نصار، تصوير مشاهدها في مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وقالت مها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تجسد شخصية شقيقة الإرهابي هشام عشماوي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث المسلسل.

وترتدي مها خلال الأحداث نقابا لأول مرة في عمل فني، وعبرت عن سعادتها بالدور، قائلة "بالرغم من اني ضيفة شرف إلا أنني أعتز جدا بهذا العمل الهام وبالتعاون مع المخرج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أن مها نصار تطل في رمضان 2020، من خلال عمل آخر هو "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، إخراج حسين المنباوي.



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