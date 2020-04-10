طرح إعلان "لما كنا صغيرين".. والمخرج يرفع حالة الطوارئ للحاق برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة الحياة، عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ورفع القائمون على المسلسل حالة الطوارىء للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، إذ تم تصوير عدد من مشاهد المسلسل في مدينة الانتاج الإعلامي في منطقة بيت الأمة وكافتيريا الحي الشعبي، وأحد القصور داخل حي جاردن سيتي، وكذلك داخل مجمع الأستديوهات بأكثر من ديكور داخله.

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"لما كنا صغيرين" تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها الفنان محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، إنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، منة فضالي، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.