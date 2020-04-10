راغب علامة غاضبا من غلاء الأسعار بلبنان: "من المسؤول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان راغب علامة، عن غضبه من غلاء الأسعار الخيالي في لبنان، ومحاولات السطو على أموال المودعين بالقطاعات المصرفية.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏القطاع السياسي والقطاع المصرفي هم شركاء في جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! . والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل !! ما هو سر التستّر عن المرتكبين ؟؟ من المسؤول عن غلاء الأسعار الخيالي الناتج عن حجز أموال التجار؟ من يموّل الصرافين لذبح الناس وتجويعهم وتدهور ألأحوال!".

يذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة، طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.