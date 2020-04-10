وفاة والدة الملحن وليد سعد.. والعزاء بالمقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

توفيت صباح اليوم الجمعة، والدة الملحن وليد سعد، ويشيع جثمانها اليوم من مسجد الفردوس بالإسماعيلية.

وكتب وليد سعد، عبر حسابه على تويتر، قائلا": "توفت اليوم أمي حبيبتي.. ويقتصر العزاء عند المقابر".

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وليد أعلن أن العزاء سيكون عند الدفن في المقابر فقط، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، واتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يذكر أن آخر أعمال وليد سعد أغنيته مع الفنان فضل شاكر ، وتحمل عنوان "وحشتيني" من كلمات محمد الرفاعي، وتوزيع علي أباظة.