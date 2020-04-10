تراند اليوم : فيديو| صفحة باسم مخرج مصري شهير تبتز "الوجوه الجديدة"



قال المخرج المصري، رامي إمام، إن أحد الأشخاص قام بانتحال اسمه وأسس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم باستغلالها في ابتزاز "وجوه جديدة".

وحذر "رامي" عبر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" متابعيه من صفحة على موقع "فيس بوك"، انتحلت شخصيته واستغلت بعض الأشخاص.

وقال، إن صاحب هذه الصفحة المزيفة تعدى كل حدود الأخلاق والأدب في كل مكان، مشيرًا إلى أنه طرح إعلانًا باسمه للبحث عن وجوه جديدة لعمل فني وهمي، لاستغلالها ماديًا.

وتوعد "رامي" بأنه سيغلق أي صفحة انتحلت شخصيته، وسيتخذ ضدها عدة إجراءات قانونية.