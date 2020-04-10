شاهد .. روجينا توجه رسالة إلى جمهورها لهذا السبب

أرسلت الفنانة روجينا رسالة لجمهورها تدعوهم للتمسك بالأمل وسط الأحداث المأسوية التي تعيشها البلاد نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

نشرت روجينا رسالتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة "صباح

الخير والسعادة والصحة والأمل واليقين بالله أن في كل محنة منحة من رب العالمين"، مع صورة لها بالقفطان المغربي الذي يطغى عليه اللونان الأزرق والذهبي.

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تفاعل عدد كبير من الجمهور مع رسالة روجينا الإيجابية، فلقد حصلت على أكثر من 11 ألف إعجاب والكثير من التعليقات.

يذكر أن أحدث ظهور لروجينا كان كضيفة شرف في مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" مع الفنانة دنيا سمير غانم.