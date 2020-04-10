هل عادت حلا شيحة للحجاب.. تعرّف على الحقيقة

تصدرت حلا شيحة محركات البحث في السعودية عقب نشر صورة لها بالحجاب ليتساءل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي عن حقيقة عودتها للحجاب. تبين عقب انتشار الصورة أنها ما هي إلا أحد مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة"، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل. Advertisements يذكر أن حلا شيحة عادت للتمثيل بعد اعتزال دام قرابة الثلاثة عشر عامًا مع محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، الذي عُرض العام الماضي، وتنتظر حلا حاليًا عرض مسلسلها الجديد "دهب عيرة" مع النجمة يسرا وعدد من الفنانين. اعتزال دام قرابة الثلاثة عشر عامًا مع محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، الذي عُرض العام الماضي، وتنتظر حلا حاليًا عرض مسلسلها الجديد "دهب عيرة" مع النجمة يسرا وعدد من الفنانين.

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