اليوم.. عصام الحضري ضيف أبلة فاهيتا في لايف من الدوبلكس

يحل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم سابقاً، وابنته ضيوف ثالث حلقات برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. عبر قناة ON، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. يأتي ذلك في إطار استضافة الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" لنجوم الفن والرياضة خلال الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبلكس". الشهيرة "أبلة فاهيتا" لنجوم الفن والرياضة خلال الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبلكس". جدير بالذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس" يعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساءً عبر قناة ON.

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