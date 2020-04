فيديو .. ايكسجينيسيس يطرح Where the Hope Ends

طرح الباند العالمي ايكسجينيسيس أولى أغاني ألبومه الجديد، التي تحمل اسم Where the Hope Ends، وجاء ذلك عبر قناة ناتور ماشت الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية Where the Hope Ends من ألبوم Solve Et Coagula، والمقرر طرحه يوم الجمعة 15 من شهر مايو المقبل، بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية.

يذكر أن الباند العالمي ايكسجينيسيس طرح سابقًا ميني ألبوم بعنوان Aphotic Veil، وضم الألبوم على 5 أغاني، هم: Cloudburst، Concrematio،

Aphotic، Futile Horizon، Noctua، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.