جنازة حماة الإعلامي عمرو الليثي تثير الجدل بسبب "كورونا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من الجدل والاستنكار؛ بسبب الزحام الذي شهدته جنازة والدة زوجة أحد الإعلاميين المصريين، على الرغم من الإجراء التي تتخذها الدولة للعمل على تقليل الاختلاط في ظل أزمة الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وعلق أحد الأشخاص يدعى "خالد العوامي" على المشهد: "دي جنازة والدة المخرج معتز التوني، وحماة الإعلامي عمرو الليثي، بحضور مئات الأشخاص كثير منهم بيشتغلوا في الفن".

وأضاف "العوامي" - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: "المشهد ده بيبين حجم التناقض بين دور الإعلامي والفنان اللي بيقدمه أمام الناس أو ليهم وبين حقيقته وتصرفاته الشخصية.. كورونا قليل علينا والله".

واستنكر شخص آخر يدعى "محمد السيد" ما أظهرته الصور التي نشرها عبر صفحته في "فيسبوك": "دى جنازة حماة الإعلامي عمرو الليثي.. وده اللي بنقوله يأمرون الناس بعكس مايفعلون".

ووجه سؤلًا لليثي: "أستاذ عمرو لو كانت الجنازة دي لأهل مواطن عادي واتبعتت لحضرتك ولزملائك الإعلاميين، مش كان زمانكم عاملين عليها حلقات؟".

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وسخر شاب يدعى "محمد نصار" من الأمر:"جنازة حماة الإعلامي عمرو الليثي، اللي بيوصف الشعب بعدم الوعي والالتزام بسبب الزحام".

وتعجبت فتاة تدعى "إيمي إبراهيم" عن ممّا حدث في الجنازة - عبر صفحتها على "فيسبوك" -: "ربنا يرحم أمواتنا جميعًا.. بس ينفع كده الزحمة دي .. هو ده اللي الدولة عوزاه.. ولا هو في مصلحتنا كلنا؟!".

كانت جنازة ميرفت عبد الوهاب والدة المخرج المصري معتز التوني وحماة الإعلامي عمرو الليثي، شيعت بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، وذلك بمقابر طريق الفيوم.

توفيت والدة زوجة الليثي، مساء الأربعاء، وهي حرم المرحوم سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق.