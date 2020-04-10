حفل غنائي لأنغام على اليوتيوب ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، للترفيه عن المصريين في فترة حظر التجوال، والحد من النزول من المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.

تحيي المطربة أنغام حفل غنائي غدا الخميس، وسيتم بثه على القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وذلك بالتعاون مع شركة ديجيتال ساوند.

ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها ومنها "سيدي وصالك، اكتبلك تعهد، عمرك معاك".

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