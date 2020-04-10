دانا حمدان حازمة مع مي سليم في فيديو على TikTok

شاركت الفنانة دانا حمدان متابعي حسابها بموقع انستغرام، فيديو طريفا، تصور من خلاله مدى حزمها فيما يتعلق بحظر الخروج من المنزل في ساعات معينة. وظهرت الفنانة مي سليم في الفيديو وهي تحاول الخروج من البيت، لكن دانا حمدان تصرفت بحزم، على خلفية أغنية عمرو دياب "أنا رايح فين". قد يهمك أيضا: Advertisements دانا حمدان تتألق فى إطلالة تبرز أنوثتها بـ فستان قصير إياد نصار يصور مشاهد مسلسله «ليالينا» في مصر الجديدة

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