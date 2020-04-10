شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران يرزق بأول طفل ويسميه "زين".. ويعلق: اللهم اجعلنى أب صالح له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان الشاب محمد مهران بأول طفل له، وأطلق عليه أسم "زين"، من زوجته المخرجة مي عبد الحافظ، ونشر صورة له مع زوجته فى آخر شهور حملها، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"ان تحب دون ان يفعل .. ان تعطي و لا تنتظر .. ان تكون اب..اللهم لك الحمد رزقتني بابني "زين محمد مهران " ???? اللهم اجعلني اب صالح له و احفظ امه له ".



محمد مهران

وكان احتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو الماضى، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

وأنضم الفنان محمد مهران إلى أسرة مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، ويظهر مهران بشخصية الصديق المقرب من رضوان البرنس – محمد رمضان، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى .

وصور مهران عدة مشاهد من الشخصية التى يقدمها خلال المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وتحديدًا فى الحارة الشعبية، وشارك فى تصوير تلك المشاهد كل من محمد رمضان، نجلاء بدر، دينا عبد العزيز، واللبنانية نور، وعدد آخر من الممثلين.

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ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

وأخر أعمال محمد مهران كانت فيلم "بنات ثانوى" ، ويشارك فى بطولته كل من جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنى، هدى المفتى، مايان السيد، مى الغيطى، محمد جمعة، إسماعيل شرف، أحمد صيام، وآخرون، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمود كامل.