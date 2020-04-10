شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. نيللى كريم تعلن استضافتها قريبا مع أبلة فاهيتا فى "لايف من الدوبلكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة نيللي كريم عن استضافتها قريبا فى برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON، ويذاع يومى الخميس والجمعة، فى تمام الساعة 11 مساء، ونشرت عبر خاصية ستوري بموقع "أنستجرام"، صورة لأبلة فاهيتا، معلقا عليها "قريبا مع أبلة فاهيتا".

وكانت بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.

و من ناحية أخرى تواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها فى مسلسل "بميت وش"، وخلال المشاهد الجارى تصويرها هذه الأيام، تقوم نيللى بعملية نصب جديدة بمشاركة "عمر" ويجسده الفنان آسر ياسين، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى حول عمليات النصب، لتتصاعد أحداث كل قصة فى 5 حلقات.

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وفرضت المخرجة كاملة أبو ذكرى حالة الطوارئ على المسلسل، حيث تتابع حالياً إجراء عمليات مونتاج الحلقات الأولى من العمل، بالتزامن مع تصويره، وذلك ليكون المسلسل جاهز للعرض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وكثفت كاملة عدد ساعات التصوير، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية وتعقيم معدات التصوير، وجميع الأغراض التي يستعملها فريق العمل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مواقع التصوير التي تشرف عليها شركة انتاج العدل جروب بنفسها .

وتعمل نيللى كريم فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بميت وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.