شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى لأطباء مصر: شكرا للأبطال اللى واقفين يتصدوا للأزمة اللى احنا فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد حلمي التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونشر فيديو له عبر حسابه بتطبيق "تيك توك" يقول به :" شكرا للأبطال.. شكرا لكل الأبطال اللي واقفين يتصدوا للأزمة اللي إحنا فيها مع فيروس كورونا".



احمد حلمي



احمد حلمي

@ahmedhelmyofficial ##شكرا_أبطالنا♬ original sound - ahmedhelmyofficial

وكان شارك النجم أحمد حلمى متابعيه بفيديو من يومياته فى العزل المنزلى، وأوضح لجمهوره ومتابعيه، كيف يقضى يومه فى العزل، ولم يخلُ من تعليقاته الساخرة، واضاف حلمى انه يحضر سد الحنك ، قائلا بطريقة ساخرة:" ببنحط نص كوباية دقيق .. والدقيق يبوظ وتيجى منى تزعق"

ونشر حلمى فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، وظهر فيه وهو يطهو، ويعلق لمتابعيه عما يفعله بصورة، وعلق علي الفيديو قائلا: "يومياتي في الحظر".

ويعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن هناك فيلمين تخطيا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".

وحرص النجم أحمد حلمى الأيام الماضية على توعية متابعيه وجمهوره بضرورة غسل اليدين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونشر حلمى فيديو جديد له عبر حسابه بإنستجرام من أحد مشاهد فيلمه "ألف مبروك".

وظهر حلمى فى مقطع الفيديو الذى نشره فى إشارة منه لضرورة غسل اليدين، وهو داخل إحدى دورات المياه ويطالب أحدهم بغسل يديده قائلا: "سلم على الحنفية قبل ما تسلم عليا"، معلقاً على الفيديو: "بلاش سلامات".