شكرا لقرائتكم خبر عن زمن كورونا.. عمرو سعد نفسه يسافر: "لما المطار يتحول لذكرى فين أيام ما كان فى سفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم عمرو سعد عن اشتياقه للسفر و الذهاب للمطار فى ظل تعطل حركة السفر ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها مصر وعدد كبير من دول العالم لتجنب نقل العدوي بفيروس كورونا، حيث نشر صورة له بالمطار عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا :" لما المطار يتحول لذكرى .. فين أيام ما كان في سفر".



عمرو سعد

و دعم النجم عمرو سعد الفريق الطبى فى مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتوفير الملابس الطبية الوقائية لحمايتهم، وذلك لمائة شخص، مؤكدا على أن مصر ستعبر الأزمة بوقوفنا بجوار بعضنا البعض، حيث نشر سعد فيديو له عبر حسابه على انستجرام، يعلن فيه دعمه الفريق الطبى بالتبرع لتوفير الملابس الطبية لـ100 شخص، وعلق: "مع كل الحب والتقدير لكل فريق طبى وطنى وشجاع..دعوة لدعم حماية الجيش الأبيض".

وحرص مؤخرا عمرو سعد على التواجد بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى حفل تخريج الدفعة الأولى من مشروع التعليم الترفيهى الذى يحمل اسم "Edutain" وشارك عمرو فى تكريم الخريجين الذين حصلوا على دورات تدريبية وورش فى الإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل مع كبار صناع الفن فى العالم ومن بينهم مدربة التمثيل المصرية مروة جبريل.

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من ناحية أخرى، حرص النجم عمرو سعد، مؤخرا على تهنئة نجله رابى بفيلمه "صندوق الدنيا" الذى يقوم ببطولته مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوى، حيث قام عمرو بنشر صورة نجله على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام وكتب قائلاً: "النجم الصغير رابى عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللى هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدنى معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابى ومبروك لكل نجوم الفيلم.