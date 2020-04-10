شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محارب يقدم دور " كوارشى" فى مسلسل " اتنين فى الصندوق " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الفنان أحمد محارب شخصية " كوارشي " ضمن أحداث مسلسل " اتنين في الصندوق " المشارك في المارثون الرمضاني القادم ويصنف كمسلسل كوميدي كتبه لؤي السيد ويخرجه محمد مصطفي ، ويشارك في بطولته حمدي المرغني واوس أوس وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله وانتصار ومحمود البزاوي وهايدي رفعت وأحمد عبد الله محمود .

وقال محارب لـ"الخليج 365" إنه سعيد بتلك التجربة التي تجمع نجوم شباب مع خبرات من أجيال مختلفة نستفيد منهم مثل صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وانتصاروأكد أيضا أن مشاركته فى هذا العمل خطوة مهمة بالنسبة له .

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أحمد محارب، الشهير بدوجلاس شارك العام الماضي فى مسلسل "لمس أكتاف" أمام ياسر جلال، وقدم شخصية "بدوى" ذلك الشاب الذى يقف دائما ضد ياسر جلال كما شارك سينمائيا في فيلم "قلب أمه" وقدم دور بطولة تم ترشيحه فيه من خلال شيكو وهشام ماجد وكريم السبكي بعد مشاهدتهم لمسرحية "سلم نفسك" كما شارك أيضا في فيلم "شد أجزاء" فى دور شقيق محمد ممدوح ، كما شاركت في فيلم "الطريق الدائري" وتم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائي .

وأشار أحمد محارب الشهير بدوجلاس أن مسرحية "سلم نفسك " للمخرج خالد جلال من أكثر المسرحيات التي كانت بالنسبة له وش الخير فمن خلالها رشح للكثير من الأعمال ولذلك فهو يري أن الفضل يعود لله ثم لمسرحية "سلم نفسك" والمخرج خالد جلال.