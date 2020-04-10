شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تحيى ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة شيري عادل ذكرى والدها الراحل على صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة لوالدها، مصحوبة برسالة مؤثرة حيث كتبت :"من الصعب بالنسبة لي تهنئتك في هذا اليوم الخاص بعيد ميلادك يا أبي.. أينما كنت أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وسأظل أحبك دائما.. الله يرحمك".



شيري عادل





وتعود الفنانة شيري عادل إلى الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، بمسلسل "إلا أنا" حيث بدأت تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان "أمر شخصي" مع المخرج محمود كامل.

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مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وأعلن القائمون على مسلسل "إلا أنا" أن الحكاية الثانية والتى تحمل عنوان "سنين وعدت" مستمرة حتى ‏نهايتها يوم 19 من أبريل الجارى إذ أنها تقع في 12 حلقة، وسيتم عرض 3 حلقات مجمعة ليبدأ بعدها شهر ‏رمضان.‏‎

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.