شاهد.. تحدي الرقص مع نسرين طافش: “يرفع المعنويات”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 أبريل 2020 11:56 صباحاً - تشارك الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها، سواءا على تطبيق “تيك توك” او “انستغرام”، يومياتها في العزل المنزلي حيث تتراواح نشاطاتها بين الرقص والطبخ والرياضة.
وكانت نسرين قد نشرت مؤخرا فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “Savage” وعلقت كاتبة: “الرقص رياضة و بيرفع المعنويات .. تحدي الرقص”.
من ناحية أخرى، خطفت نسرين طافش الانظار بعد نشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان طويل أصفر اللون.
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