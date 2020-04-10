زكي فطين عبدالوهاب يهاجم عادل إمام

متابعة بتجـــــــــرد: هاجم الفنان زكي فطين عبد الوهاب “الزعيم” عادل إمام بطريقة مفاجئة عبر موقع “فيسوبك”.

ونشر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، منشورين انتقد من خلالهما أداء إمام، فكتب في الأول: “سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل إيه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه”.

وأجاب على نفسه في المنشور الثاني كاتباً: “أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه”.

يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب أعلن في ايار (مايو) الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على “فيسبوك”، وتعافى من المرض بعد خضوعه للعلاج وعاد لاستئناف نشاطه الفني‎.‎