الموت يفجع أنغام

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن أمس (الخميس) الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق النجمة أنغام، على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” وفاة جدتهما لوالدهما الموسيقار الكبير محمد علي سليمان.
وكتب خالد ناعياً جدته بقوله: “إنا لله وإنا اليه راجعون جدتي لوالدي في ذمه الله أسالكم الفاتحه والدعاء”.
وتلقى خالد من العديد من النجوم العزاء له ولوالده ولشقيقته أنغام.
من ناحية أخرى، أحيت أنغام، حفلاً غنائياً عبر الإنترنت (أون لاين) أمس (الخميس) على قناة وزارة الثقافة بفي موقع “يوتيوب” في محاولة للترفيه عن الجمهور.
وقدمت أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها، من بينها “عمري معاك”، “حالة خاصة جداً”، “يا ريتك فاهمني”، “بقول نسيانك”، “ولا دبلت”، “هدنة”، “أساميك الكتيرة”، “حيران”، “هبدأ من الآخر”، “على حسك في أيامي، “مطمنة”، “مهزومة”، وغيرها.
يذكر أن وزارة الثقافة المصرية دشنت على قناتها في “يوتيوب” حفلات للعديد من النجوم في محاولة منها للتخفيف عن الجمهور في فترة حظر التجوال المفروضة في مصر الآن.
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