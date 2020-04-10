فن ومشاهير

مايويذر يعود لحلبات الملاكمة عبر العالم الافتراضي

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متابعة بتجــــــــــرد: لم يخسر فلويد مايويذر أي نزال خلال مسيرته الحافلة وسيأمل الملاكم الأمريكي الآن في الحفاظ على هذا السجل الرائع في العالم الافتراضي بعد أن وافق على أن يمثله «شبيه رقمي» أمام أساطير .

ويسمح هذا المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه بين مايويذر ومنصة البث فوبو تي.في وشركة الترفيه الافتراضية فيسبنك بإقامة مجموعة من أعظم النزالات على مر العصور لم تكن لتتحقق في العالم الحقيقي.

وقال ممثلو الأطراف الثلاثة في بيان «ستكون النزالات الافتراضية التي لا سابق لها حصرية لمنصة البث فوبو تي.في وشركائها من شركات الدفع مقابل المشاهدة والتي سيتم الإعلان عنهم قريباً».

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وستعمل شركة فيسبنك مع مايويذر لتطوير نسخة رقمية من الملاكم وتتوقع التوصل لاتفاقيات مماثلة مع ملاكمين بارزين آخرين خلال الأسابيع المقبلة.

واشتهر مايويذر، الذي خاض 50 نزالاً دون هزيمة، بمهاراته الدفاعية وتحركاته الرائعة بالقدمين ومراوغة اللكمات برأسه ما يجعله هدفاً صعب المنال حتى أمام أفضل الملاكمين في العالم.

وكان آخر نزال في مسيرته الاحترافية في أغسطس 2017 بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة على الأيرلندي كونور مكجريجور بطل الفنون القتالية المختلطة.

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