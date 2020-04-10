“الحياة أولًا”.. مبادرة إيطالية لنشر تجارب إيجابية لمواجهة كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: دعت شخصية إيطالية بارزة الدول العربية إلى الاستفادة من تجربتها في مبادرة «الحياة أولاً» والتي تستهدف جمع الأخبار الجيدة والقصص الإيجابية حول الأشخاص والشركات الذين يواجهون فيروس كورونا.

وشهدت إيطاليا إطلاق هذه المبادرة، بإشراف فيورينزو تاغليبوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيك نيوغيت» والمصنفة واحدة من أبرز 30 شركة ومجموعة اتصالات استراتيجية في العالم، والذي وجه رسالة إلى العالم العربي من مدينة ميلانو الخاضعة للحجر الصحي.

وقال فيورينزو في بيان، صدر في دبي اليوم الخميس: «مشاهدة وسائل الإعلام العالمية تعطي انطباعاً بأن إيطاليا تدمرت، ولكن للأسف بعض منصات الإعلام تنشر الكثير من الشائعات والأخبار المزيفة عن إيطاليا».

وأضاف: لا يجب أن ننتظر حتى ينتهي الوباء حتى نعيش مجدداً، ولهذا السبب أطلقنا هذه المبادرة حيث يجب أن نستمر ونروي قصص التضحيات وقصص الشركات التي تكافح ضد كورونا والتي تعيد ابتكار نفسها.

Advertisements

ودعا فيورينزو الدول العربية وحكوماتها إلى التركيز على القصص الإيجابية قائلاً: الشائعات تقاتل مع كورونا وتضعف الناس.

وتابع: هناك مئات القصص التي تحكي عن كفاح الشعب الإيطالي ضد فيروس كورونا، من الأفراد إلى الشركات والحكومة، وعلى سبيل المثال تركز الآن الشركة الإيطالية والدولية الشهيرة بولغاري المعروفة في مجال المجوهرات والعطور على إنتاج مئات الآلاف من عبوات معقم اليدين لتوزيعها على المراكز الطبية مجاناً.

وتابع «نشرنا العديد من القصص الحقيقية عن الإيطاليين الذين يعملون معاً للعيش وإنقاذ بلادنا الجميلة، التي تربطها علاقات خاصة مع الدول العربية التي آمل أن تتعرف على تجربتنا الحالية وتتعلم منها»، داعياً الدول العربية إلى أن تروي قصصها وأخبارها حول مواجهة هذا الوباء بنفسها وألّا تنتظر جهة أخرى لتروي وتنشر أخباراً غير صحيحة عنها.