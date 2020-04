مباراة بين الكرة والفن على إنستغرام.. كريستيانو يتخطى ميسي وجراندي تتفوق على سيلينا

متابعة بتجـــــــــرد: رغم الحظر المنزلي، ورغم انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، ورغم أن لا صوت يعلو على صوت كورونا، إلا أن الأسطورة كريستيانو رونالدو ما زال يتصدر قائمة الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، متفوقاً على نجوم الفن والسياسة والغناء حتى شهر أبريل الجاري.

ومن بين العشرة الأوائل في قائمة الأكثر متابعة على منصة إنستغرام هناك 3 من نجوم الكرة و3 مطربات وممثل واحد وشقيقتان هما نجمتا تلفزيون الواقع كيل جينر وكيم كارديشيان.

نجم السيدة العجوز

ويتفوق كريستيانو رونالدو، على منافسه اللدود نجم برشلونة ليونيل ميسي الذي يحتل المرتبة الثامنة في القائمة برصيد 146 مليون متابع، ومن بعده نجم باريس سان جيرمان نيمار في المركز العاشر برصيد 136 مليون متابع، هذا مع استثناء الموقع نفسه «إنستغرام» الذي يتصدر القائمة الذاتية له برصيد 341 مليون متابع أصبح بها أكثر حسابات التواصل الاجتماعي متابعة.

ويحظى نجم السيدة العجوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بأكثر من 211 مليون متابع، وذلك حتى الشهر الحالي أبريل، ويتوقع الكثيرون أن تتخطى إيراداته من اللعبة حاجز مليار دولار، مع نهاية العام الجاري 2020 برغم توقف النشاط الكروي وتخفيض راتبه بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكثر النساء متابعة

في المقابل، تحظى المغنية الشابة أريانا جراندي (26 عاماً) بلقب أكثر النساء متابعة على إنستغرام برصيد 180 مليون متابع احتلت به المركز الثالث في القائمة.

ولا تكتفي جراندي بالغناء فقط، بل تمتد مواهبها لتشمل التمثيل وتأليف الأغنيات، وأحدثت ضجة في علم الغناء وما زالت منذ صدور ألبومها الأول Yours Truly في عام 2013 حتى أحدث ألبوماتها الذي صدر في العام الماضي بعنوان Thank U Next.

كما أن لها نشاطاً إنسانياً في مجالات عديدة مثل مكافحة التنمر ومساعدة المشردين.

الصخرة

ويحتل المرتبة الرابعة المصارع والممثل الشهير The Rock أو دواين جونسون (47 عاماً) ويحظى بأكثر من 178 مليون متابع من المتوقع أن يزيدوا بعد عرض أفلامه الثلاثة التي انتهى من تصويرها وهي Black Adam أو آدم الأسود، Jungle Cruise أو رحلة الغابة، و Red Noticer أو إشعار أحمر.

Advertisements

إخفاق في الحب ونجاح افتراضي

من جهة أخرى، عوضت المطربة سيلينا غوميز عن خيبة أملها في المطرب جاستن بيبر وإخفاقها في الحب بعد أن حظيت بمحبة ومتابعة أكثر من 172 مليون متابع.

وتتعدد مواهب سيلينا ما بين التمثيل وتأليف الأغاني وإنتاج البرامج والعمل في «البيزنس»، ولا يعوقها إجراؤها عملية زرع كلى تبرعت لها بها صديقتها الممثلة فرانسيا رايسا، أو اعترافها بأنها تعاني من مرض نفسي هو «اضطراب ثنائي القطب» يعرضها لنوبات هلع واكتئاب.

المليارديرة الصغيرة

وبصورة مؤقتة تحتل المركز السادس نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر برصيد 169 مليون متابع متفوقة على شقيقتها كيم كارديشيان التي جاءت في المركز السابع وتحظى بأكثر من 146 مليون متابع.

الجدير بالذكر أن كيلي (22 سنة) أصبحت أصغر نجمة تتخطى إيراداتها المليار دولار وذلك في عمر 21 سنة، بفضل علاماتها التجارية في مجالي مستحضرات التجميل والأزياء.

“لايكات” قياسية

ومن بين المطربات، يذهب المركز التاسع للنجمة بيونسي برصيد 144 مليون متابع، وهي تحظى باستقرار أسري وعاطفي بصحبة زوجها الموسيقي جي زي وأطفالها الثلاثة بلو إيفي كارتر والتوأمين رومي وسير كارتر.

الطريف أنها أعلنت خبر حملها بتوأمين في ا فبراير 2017 على موقعها في انستغرام وأحدثت ضجة هائلة به، بعد أن حظيت بأكثر من 6.3مليون “لايك” في ثماني ساعات فقط، محطمة الرقم القياسي على الموقع وقتها.

وعادت لتزف خبر ولادتها في 13 يونيو من العام نفسه وتنشر أول صورة لها مع توأميها لتحقق الرقم القياسي الثاني في عدد “اللايكات” بعد رقمها الأول.

وتحتتم القائمة بالنجم البرازيلي نيمار الذي يفوق عدد متابعيه 136 مليون شخص يتربع بها على المركز العاشر في انستغرام.