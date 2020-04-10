“اغلب السقا” يستسلم لـ كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: يواجه الفنان المصري أحمد السقا أزمة في برنامجه “اغلب السقا”، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك لتعثر تصوير 7 حلقات في لبنان، نتيجة قرار تعليق حركة الطيران في مصر بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مصدر مقرب من السقا، لـ«الرؤية»، إن أغلب ضيوف هذه الحلقات فنانون مصريون، ولكنهم عاجزون عن السفر إلى لبنان بسبب قرار تعليق حركة الطيران، مضيفاً أن الفنان يعاني من حالة نفسية سيئة جراء عدم تمكنه من العودة إلى مصر، وابتعاده عن زوجته الإعلامية مها الصغير وأبنائه.

وأوضح المصدر أن السقا يلزم محل إقامته داخل أحد فنادق بيروت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

يذكر أن الإعلامية اللبنانية رزان مغربي تقدم البرنامج المأخوذ عن فورمات عالمي لبرنامج المسابقات «beat the Star».