سيلينا غوميز تشتري قصرًا للحجر المنزلي

اشترت النجمة سيلينا غوميز قصرًا جديدًا في جنوب كاليفورنيا بقيمة 4.9 مليون دولار لتقضي فيه فترة الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

يحتوي القصر المكون من ثلاث طبقات على ست غرف نوم وعشر حمامات، باالضافة الى استوديو تسجيل ومدفأة حجرية واستوديو يوغا وغرفة ألعاب وقبو نبيذ وصالة ألعاب رياضية وغرفة تدليك. كما أن سيلينا أيضاً أصبحت من جيران نجمي اليوتيوب لوغان بول وجيمس تشارلز.

من جهة أخرى، قررت سيلينا غوميز التبرع بنسبة من عائدات بيع ألبومها الغنائي الجديد لصالح صندوق إغاثة فيروس كورونا. وكشفت المغنية عبر حسابها على انستغرام أنها ستطلق إصدارا مميزا جديدا من ألبومها الجديد Rare في 9 أبريل/ نيسان، وستذهب عائداته لمساعدة صندوق الإغاثة.

المغنية ستتبرع بدولار واحد من بيع كل نسخة من الإصدار الفاخر لألبومها الجديد إلى صندوق الالغاثة لمواجهة فيروس كورونا.