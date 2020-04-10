رولا شامية تفجع بوفاة والدتها.. ماذا طلبت من متابعيها بسبب كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجعت الفنانة والمذيعة اللبنانية رولا شامية بوفاة والدتها في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، وسط حالة من الحزن جعلتها تطلب من متابعيها الصلاة على والدتها من منازلهم بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقالت الفنانة رولا شامية في تغريدتها التي كتبتها عبر حسابها على موقع "تويتر": "بمزيد من الحزن والأسى أنعي إليكم وفاة والدتي، وأطلب منكم حفاظًا على سلامكتم في ظل الأوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم".

وانهالت تعليقات المواساة من جانب محبيها من نجوم الفن والإعلام موجهين الدعوات لوالدتها بالرحمة، كما أعربوا عن تضامنهم معها في مصابها، حيث قالت الإعلامية باتريسيا هاشم: "حبيبتي الله يرحمها وتكون روحها بالسما ويصبركم على فراقها".

وأضافت الفنانة لطيفة التونسية: "ألف رحمة على روحها حبيبتي وربي يصبركم"، بينما قال ناجي أسطا قائلًا: "الله يرحمها وتكون نفسا بالسما"، وتابع علي جابر: "إن شاء الله تضللي بخير عزيزتي رولا والله يرحمها وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان".

وقال وسام صباغ بالقول: "نحن لا نموت بل ندخل الحياة المسيح قام نفسها بالسماء"، بينما قال جمال فيّاض: "رولا الغالية، تعازيّ الحارة، قلبي معك إلى رحمة الله، كل الأماني لكِ وللأسرة بالصبر من رب رحيم!!"، وكتب جوزيف أبو فاضل قائلًا: "ألله يرحمها ويخليكم إن شاء الله مثواها الجنة".

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وقال الإعلامي اللبناني نيشان: "غابت يوم الجمعة العظيمة، رحمها الله صبَركم الله غاليتي قلبي معكم"، بينما أضاف طارق خوري: "البقية بحياتها وتعزية للعائلة وللأخ نبيل"، وكتبت الإعلامية إيمان إبراهيم قائلًة: "الله يرحمها نفسها بالسما".

وكانت الفنانة والمذيعة اللبنانية رولا شامية قد أعلنت في يناير من العام الماضي زواجها بشكل مفاجئ عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورة مع زوجها رودي سعيد.

وظهرت رولا شامية بالصورة وهي تقف بجوار زوجها وهما يرفعان يديهما اليسريان للإشارة إلى خاتم الزواج، وعلقت عليها قائلة: "نعم فعلناها على طريقتنا".

وارتدت الممثلة اللبنانية "جمبسوت" أبيض بسيط، مشيرة إلى أن الزواج عقد في قبرص؛ ما يعني أنه قد يكون "مدنيًا".