عبدالمجيد عبدالله: الله يرزقني ببنت الحلال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد الفنان عبدالمجيد عبدالله ليتصدر الترند السعودي بعد ردوده على إحدى معجباته على "تويتر"، ولكن هذه المرة كانت الردود لطيفة تمس الجانب الشخصي لعبد المجيد، والتي كشف من خلالها أنه غير متزوج.

وتصدر وسم الفنان عبدالمجيد عبدالله "تويتر"، وتداول محبيه قصاصة من ردوده، والتي بدأها ببيت شعر قال فيه:

موت أحبك لو شعوري ما حكى لك

يكفي انه في وسط صدري حكى لي

ليأتيه الرد من مغرده تدعى طيف بـ"الله يرزقنا"، إلا أن رد عبد المجيد كان هو الحدث حينما قال: "ويرزقني معاك ببنت الحلال".

وكان الرد هذا اهو الذي وجد الصدى الأكبر والذي اعترف بأنه لم يتزوج من بعد طلاقه من "أم عبدالله".

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انفصل الفنان عبدالمجيد عبدالله عن زوجته "أم عبدالله" بعد زواج استمر 15 سنة، وحدث الطلاق منذ قرابة 12 عام وله من الأبناء عبدالله ومحمد ومنار، ويهتم عبدالمجيد بتربية أبنائه، ويحرص على الاقتراب منهم، وتتضح علاقة الود الكبيرة بينهم من خلال بعض الصور التي تتناقلها وسائل الإعلام، ولكنه دائمًا ما يصرح بأن تعامله مع أبنائه يكون "عسكريًا" عندما يتعلق الأمر بالدراسة.

ويعرف عن عبدالمجيد عبد الله بأنه من أكثر الشخصيات الفنية التي تحافظ على حياتها العاطفية والعائلية بعيدًا عن الإعلام، إلاّ أنّه قرّر أن يخرج عن صمته معترفًا بأنه بدأ يفكّر بالزواج مرة ثانية. ولفت في تغريدته التي كتبها عن حاجته إلى امرأة تفهمه ويفهمها، وهو ما سبق وصرح به.

في الآونة الأخيرة خصص عبدالمجيد عبدالله لنفسه أوقاتً يومية ليكون قريبًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفِ عبد المجيد بالردود فنيًا والحديث عن جديده، بل أخذ جمهوره إلى موضوعات أخرى جميلة ومفيدة، موجها لطلاب المدارس بعض النصائح بالإضافة إلى مبادرته بتقديم عبارات مهذبة، كما أنه دائمًا ما يقدم نصائحه بخصوص فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، موزعًا إحترامه للجميع وأحيانًا يعتذر لجمهوره بسبب تأخره في الرد.