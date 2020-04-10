نسرين طافش تكشف ملامح دورها أمام هاني سلامة في "أموال عامة"

قالت الفنانة نسرين طافش إن العمل في فيلم "أموال عامة" تأجل لأجل غير مسمى، أسوة بباقي المشاريع الفنية التي أجلت بسبب أزمة كورونا، وفي مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي"، كشفت نسرين طافش ملامح من دورها أمام الفنان هاني سلامة في الفيلم، موضحة أنها تجسد شخصية عاملة في مجال البنوك، وتربطها قصة حب بالشخصية التي يجسدها هاني سلامة، في أحداث تجمع بين قصة الحب والتشويق والأكشن. قد يهمك أيضا: نسرين طافش تستعير صوت رضوى الشربيني في فيديو عن "البلوك والكورونا" هانى سلامة يتعاقد علي فيلم «الكاهن»

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