محمد رمضان يروّج لـ "البرنس" بإستعراض سيارة فارهة

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"الخليج 365" من بيروت: يكثف الفنّان المصري محمد رمضان جهوده في الترويج لمسلسله التلفزيوني "البرنس"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهر في إحدى الصور وهو يعتلي سيارة Rolls-Royce، علقّ عليها بالقول: "يومكم بلون قلوبكم من دلوقتي ببشركم بمسلسل يليق بالجمهور الكبير... البرنس... رمضان 2020.

وشارك رمضان متابعيه على "انستغرام" كواليس مشهدي حركة من المسلسل، أظهر أحدهما تعرض المصور للخطر، أثناء التقاطه للمشهد، الذي علّق عليه قائلاً: "المصور شارك في الخناقة مفيش تمثيل كله رييل.."

كما نشر رمضان عبر "انستغرام"، الإعلان الترويجي الأوّل للمسلسل على شبكة MBC، ويؤدي فيه شخصية "رضوان البرنس" الذي يتولى مسؤولية عائلته، بعد وفاة والديه، ويدخل السجن بسبب صراعاتٍ مع إخوته.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويضم على قائمة أبطاله الممثلة اللبنانية نور، والممثلين المصريين: روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى وسلوى عثمان، ويشارك فيه ممثلون كثر آخرون، ويؤدي فيه حسن شاكوش أغنية بعنوان "شارع أيامي"، نشرها محمد رمضان عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، مؤخراً.