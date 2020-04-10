"جرعة زائدة" تنهي حياة نجمة الراب الأميركية شينا روجرز

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"الخليج 365" من بيروت: توفيت نجمة موسيقى الراب الأميركية الصاعدة شينا روجرز عن عمر 25 سنة، وأكدت عائلتها من خلال إدارة أعمالها نبأ وفاتها.

وجاء في البيان: "كانت شينا محبوبة للغاية وسنفتقدها بشدة".

وفيما ما يزال سبب وفاتها مجهولاً حالياً، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن المغنية ماتت "بجرعة زائدة" من المخدرات.

بدأت شينا حياتها المهنية كعارضة أزياء، حيث وقعت عقد عمل مع Ford Models في سن 14.

ثم انتقلت بعد ذلك للعمل مع المنتج الموسيقي الراحل A$AP Yams، وعندما انخرطت في فرقة الهيب هوب الأميركية A$AP Mob، بدأت شينا تتخذ طريقها كمغنية راب.

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وعانت مغنية الراب الشابة من إدمان المخدرات، وتمكنت من التغلب عليه، حتى أن وفاة والدتها بعد عام من الانتهاء من إعادة التأهيل، لم يجعلها تنتكس وحاولت ألا تدع هذه المأساة الشخصية تعيدها إلى الطريق المظلم في المخدرات مرة أخرى، وفقا لتصريحاتها إلى Pitchfork في عام 2018.

اشتهرت شينا بأغنياتها Selfie وGlen Coco. كما أصدرت أسطوانة مطولة (EP) بعنوان I'm Not Here، ومجموعة أخرى من الأغاني التي لاقت رواجاً.