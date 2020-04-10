وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل والدة الملحن الكبير وليد سعد، ويشيع الجثمان صباح اليوم بمسجد الفردوس بالإسماعيلية، ويتم تلقي العزاء في مدافن الاسرة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements يذكر أن آخر أعمال وليد سعد أغنيه بتوحشيني لفضل شاكر وهي من كلمات أحمد إبراهيم،تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".

بوست

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