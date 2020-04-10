شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كورونا.. عدد مشتركى "ديزني بلس" يتجاوز 50 مليونا وتنافس نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة ديزني بلس ، التى تقدم خدمة المحتوى مدفوع الأجر من الأفلام والبرامج، ارتفاعا كبيرا فى عدد المشتركين لديها ليتجاوز 50 مليوناً، محققاً زيادة قدرها 22 مليون مشترك جديد منذ المرة الأخيرة التى كشفت فيها عن عدد مشتركيها قبل شهرين، وذلك بفضل الحجر الصحي الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع وأجبرهم علي الإلتزام بالمنازل.

وذكر موقع "The Hollywood Reporter" أن زيادة أعداد المشتركين الجدد جاءت بعد الانتشار في عدة مناطق من العالم مثل المملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا، وأصبحت قناة ديزني بلس منافسا قويا لشبكة نتفليكس التى سجلت ملايين المشتركين خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن ديزني بلس أجلت إطلاق خدمتها فى فرنسا بسبب مخاوف حكومية من التسبب بضغط كبير على الإنترنت، إلا أن التطبيق متوفر الآن هناك أيضاً.

أما خدمة هولو، وهى خدمة البث الأخرى لديزني، فلديها 30 مليون مشترك، علماً بأنها لا تعمل إلا في الولايات المتحدة، وتتطلع ديزني للتوسع دولياً في عام 2021، بحسب ما ذكره الموقع.

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و أعلنت شركة ديزنى عن طرح فيلمها الجديد Artemis Fowl، على شبكة ديزنى بلس، يوم 29 مايو المقبل، بدلا من طرحه فى 9 أغسطس المقبل، الفيلم يدور حول شاب إيرلندي يدعى أرتميس فاول الثاني لديه عقل إجرامي، ويختطف الضابط ليبريكون الخيالي "هولي شورت" من أجل الحصول على فدية لتمويل البحث عن والده المفقود، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Engadget"..

وصرح ريكى ستروس رئيس المحتوى والتسويق بشركة Disney + فى بيان: "مع عدم قدرة الجمهور إلى الذهاب لـ دور العرض المختلفة بسبب اتشار فيروس كورونا، يسعدنا أن نقدم العرض الأول لفيلم Artemis Fowl على Disney Plus، والمخرج كينيث براناج، وفريقه المذهل، سينقلون المشاهدين مباشرة إلى عالم من الخيال والحيوية، العمل يعد ترفيه عائلي رائع، وهو الإضافة المثالية لمجموعة ديزني بلس الصيفية. "