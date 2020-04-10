شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ابنتا عمرو دياب ترقصان بفيديو جديد على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كنزي دياب بفيديو جديد مع شقيقتها جنا بفيديو جديد على تطبيق "تيك توك"، للتسلية خلال العزل المنزلى لكسر الملل والروتين الذى يفرضه العزل الصحي المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرا به وهما يرقصان علي إحدي الأغاني الأجنبية .



جنا وكنزي دياب

@kinzydiab Jana is a mess♬ Captain Hook - Megan Thee Stallion

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وكانت شاركت ابنة الميجا ستار عمرو دياب متابعيها بتحدى الخير ونشرت مقطع فيديو عبر استورى إنستجرام لتشارك فى التحدي وتقوم بتنطيط "المناديل"، ونجحت في المشاركة بعدد 6 مرات فقط.

ودائما ما تشارك كنزي متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وآخري بغنائها، وكان من ضمن المقاطع التي نشرتها مؤخراً، خلال قيامها بالرقص، وهو الفيديو الذي حظي بإعجاب كثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة، وقد أدت كنزى فى "House of Jack"، وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

وتمتلك كنزي أكثر من 251 ألف متابع عبر حسابها بإنستجرام، فيما تتابع ما يقارب الـ 560 شخصا فقط، وتحرص بشكل مستمر على نشر صورها مع اصدقائها في لندن.

وفى سياق آخر، فجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.