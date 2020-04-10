شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الملحن والمطرب وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملحن والمطرب وليد سعد، عن وفاة والدته، صباح اليوم الجمعة، واقتصار العزاء على المقابر فقط، حيث كتب على حسابه على تويتر: "توفيت اليوم أمى حبيبتى، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء".

وحرصت الفنانة روجينا على تقديم العزاء لوليد، قائلة: "البقاء لله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة"، كما قدم محمد عبد الرحمن "توتة" التعازى لوليد سعد، قائلا: "البقاء والدوام لله، ربنا يصبركم على فراقها".

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد بالتعاون مع المطرب فضل شاكر لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشينى" من كلمات محمد رفاعى، توزيع الموسيقى على أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى..كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى.. وأفتكر كل اللى بينا.. ده اللى بينا مش شوية"، ومن المقرر طرحها على يوتيوب خلال الفترة المقبلة.